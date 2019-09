Roche : va présenter des nouvelles données à l'ESMO 0 23/09/2019 | 08:09 Envoyer par e-mail :

Le groupe a annoncé que les résultats d'un certain nombre d'études de son portefeuille complet en oncologie, couvrant un large éventail de cancers comprenant la vessie, les poumons et le sein, seront présentés au salon.



Au total, 100 résumés et 15 résumés de dernière minute incluant un médicament Roche seront présentés au congrès de cette année.



Le groupe va présenter les premiers résultats positifs d'une étude d'association d'immunothérapie anticancéreuse de phase III chez des patients atteints d'un cancer de la vessie avancé non encore traité, les premiers résultats de l'étude BFAST testant le test FoundationOne Liquid biopsy de Foundation Medicine pour identifier les patients susceptibles de bénéficier d'Alecensa (alectinib) et les premiers résultats de l'étude de phase III IMpower110 positive sur la monothérapie Tecentriq (atezolizumab) en tant que traitement initial du cancer du poumon à un stade avancé.



' Nous sommes ravis de présenter plusieurs séries de données clés sur un large éventail de maladies à l'ESMO cette année, notamment les résultats de notre étude d'association Tecentriq chez des personnes atteintes d'un cancer de la vessie avancé non traité, le premier essai d'immunothérapie anticancéreuse de phase III positif dans ce contexte. En outre, nous présenterons les données de notre étude de phase III Tecentriq en monothérapie sur un cancer du poumon avancé non encore traité ', a déclaré Sandra Horning, MD, médecin en chef de Roche et responsable du développement mondial des produits.



