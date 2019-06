Roche : Liberum n'est plus à 'achat'

20/06/2019 | 09:48

Liberum dégrade sa recommandation sur Roche de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours de 275 francs suisses, notant que depuis 12 mois, le consensus a rehaussé de 9-11% ses estimations à moyen terme et le titre a progressé de 33%.



'Nous ne voyons désormais que peu de marge pour de nouveaux relèvements alors que nous pensons que les annonces sur le portefeuille de produits en développement (pipeline) sont aussi moins significatives', juge le broker, pour qui l'action 'n'est plus en terrain de négociation'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com.

