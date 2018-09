La FDA approuve la formulation sous-cutanée d'Actemra de Roche

Zurich (awp) - Roche pourra commercialiser aux Etats-Unis son médicament Actemra dans une formulation sous-cutanée. Le géant pharmaceutique annonce jeudi avoir reçu l'homologation de la part de la FDA de ce traitement de l'arthrite juvénile idiopathique systémique active (AJIJ), une forme rare d'arthrite juvénile.

Le médicament est destiné aux patients souffrant d'AJIJ âgés de deux ans et plus, écrit jeudi Roche. Actemra peut être administré seul ou en association avec le méthotrexate (MTX). L'autorité sanitaire américaine (Food and Drug Administration FDA) avait approuvé en 2011 la formulation intraveineuse (IV) d'Actemra pour les patients de deux ans et plus atteints d'AJIA active.

L'arthrite juvénile idiopathique systémique est une maladie rare et débilitante qui offre peu d'options de traitement, selon Roche. L'AJIJ est la forme la plus rare d'arthrite juvénile idiopathique (AJI), une maladie arthritique chronique affectant les enfants. L'AJI touche près de 300'000 enfants aux États-Unis.

L'arthrite juvénile idiopathique systémique active (sJIA) se caractérise par une inflammation d'une ou de plusieurs articulations et une fièvre de pointe quotidienne pendant au moins deux semaines, qui peut s'accompagner d'une éruption cutanée. D'autres symptômes peuvent inclure l'anémie, un élargissement du foie ou de la rate et une inflammation de la paroi du coeur et/ou des poumons.

vj/ol