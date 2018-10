Prévisions Roche: chiffre d'affaires sur 9 mois attendu à 41,98 milliards CHF

Zurich (awp) - La multinationale pharmaceutique Roche prévoit de lever mercredi 17 octobre un coin de voile sur sa performance au terme des neuf premiers mois de l'année, avec un aperçu de ses principaux moteurs ou espoirs de ventes. Huit analystes se sont penchés sur la question des projections:

9 mois 2018E (en mio CHF) consensus AWP fourchette 9 mois 2017A estimations chiffre d'affaires: 41'983 41'554 - 42'468 39'434 8 - Pharma: 32'574 32'348 - 32'777 30'636 6 Mabthera/Rituxan 5'054 4'987 - 5'117 5'620 6 Herceptin 5'234 5'134 - 5'316 5'233 6 Avastin 5'009 4'962 - 5'040 4'997 6 Ocrevus 1'684 1'655 - 1'719 500 6 Tecentriq 512 477 - 551 355 6 Hemlibra 117 101 - 157 - 6 - Diagnostics: 9'400 9'369 - 9'447 8'798 6

FOCUS: désormais rôdés à l'exercice, les observateurs se concentreront sur l'érosion des revenus des moteurs de ventes vieillissants, en particulier le Mabthera/Rituxan et l'Herceptin, désormais livrés à la concurrence des biosimilaires. Les analystes articulent un recul de 40 à près de 50% pour le premier et de 25 à 35% pour le second sur le Vieux continent.

Il leur restera par la suite à calculer dans quelle mesure les lancements de nouveaux produits, comme l'Ocrevus contre la sclérose en plaques ou l'Hemlibra contre l'hémophilie A auront permis au mastodonte rhénan d'atténuer l'impact des pertes de brevets.

OBJECTIFS: après deux partiels, Roche a déjà par deux fois relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice. La croissance hors effets de changes doit désormais avoisiner les 5% et la progression du bénéfice de base (hors tout élément jugé exceptionnel par l'entreprise) s'établir autour de 15%, grâce essentiellement aux effets de la réforme fiscale américaine. Sans ce coup de pouce de l'administration Trump, l'évolution du bénéfice de base doit suivre celle des ventes.

POUR MÉMOIRE: Roche a connu des hauts et des bas en matière de procédures d'homologations ces derniers mois. L'Agence sanitaire américaine (FDA) a ainsi accepté début juillet d'examiner une demande d'extension en première ligne de traitement pour l'anticancéreux Venclexta, développé en partenariat avec Abbvie.

Le même régulateur a octroyé mi-juillet un statut de percée thérapeutique à une combinaison du Tecentriq et de l'Avastin, avant toutefois de prolonger un mois plus tard le délai d'examen pour cette combinaison dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules non squameux métastasé.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a de son côté reconnu le RG6042 développé contre la maladie de Huntington comme un médicament prioritaire début août.

COURS DE L'ACTION: à 235 francs suisses, le bon de jouissance Roche accuse toujours un retard de quelque 4% sur son niveau de début d'année, mais s'est rétabli de son plus bas de 207 francs suisses atteint au mois de juin. La nominative Novartis n'a à titre de comparaison perdu que des fractions de pourcentage, mais le SMI dans son ensemble a abandonné près de 8%.