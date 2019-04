Prévisions Roche: chiffre d'affaires trimestriel attendu à 14,26 milliards

Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique Roche publiera mercredi son chiffre d'affaires au premier trimestre 2019. Dix analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des prévisions.

T1 2019E (en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 2018A estimations ch. d'aff. groupe 14'260 13'992 - 14'454 13'583 10 ch. d'aff. Pharma 11'194 10'935 - 11'438 10'672 9 - Herceptin 1'570 1'520 - 1'623 1'774 8 - Rituxan 1'614 1'507 - 1'678 1'713 8 - Avastin 1'663 1'628 - 1'717 1'640 8 - Ocrevus 746 698 - 789 479 8 - Tecentriq 262 215 - 324 139 8 - Hemlibra 143 98 179 23 8 ch. d'aff. Diagnostics 3'045 3'000 - 3'081 2'911 9

FOCUS: les investisseurs surveilleront de près le rapport entre les nouveaux produits lancés sur le marché et les pertes induites par les biosimilaires. Récemment, Roche a répété que ses nouveaux produits viendraient plus que compenser les baisses de recettes de ses "moteurs de ventes" (médicaments générant plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires). Du coup, les analystes se sont montrés confiants sur les perspectives du groupe. A leurs yeux, ce dernier devrait atteindre ses objectifs et afficher une croissance entre 1 et 5%.

L'impact des fluctuations de change devrait s'avérer positif à hauteur de 1%, conformément aux prévisions du groupe.

OBJECTIFS: en présentant ses résultats annuels 2018 à fin janvier, Roche a annoncé viser une hausse de ses recettes dans une "fourchette basse à médiane d'un pourcentage à un chiffre". L'entreprise s'était ainsi montrée nettement plus optimiste que prévu. Le bénéfice par bon de jouissance devrait progresser dans une proportion comparable.

POUR MEMOIRE: un des enjeux principaux immédiats porte sur la reprise de l'américain Spark Therapeutics, annoncée à fin février. Roche a proposé 4,3 milliards de dollars pour ce rachat, qui doit lui assurer une position dominante sur le marché en pleine croissance des thérapies géniques. Les actionnaires du laboratoire américain ont cependant manifesté une forte résistance au rachat, obligeant Roche à prolonger le délai pour l'acceptation de son offre.

Ces dernières semaines, plusieurs autorisations ont été accordées à Roche. Les autorités sanitaires américaines ont ainsi donné leur feu vert à l'utilisation du Tecentriq (atézolizumab) en combinaison avec d'autres produits pour traiter diverses formes de cancer, comme celui du sein ou des poumons.

Des éclaircissements au sujet de Venetolax sont aussi attendues. Début mars, le laboratoire rhénan son homologue américain Abbvie se sont vu signifier une interdiction par l'Agence américaine des médicaments (FDA) de recruter de nouveaux patients pour des études cliniques de phase III sur ce médicament inhibiteur contre le myélome multiple.

COURS DE L'ACTION: le bon de jouissance Roche a progressé de 9,5% depuis le début de l'année. La hausse est comparable à celle de son grand concurrent rhénan Novartis. Parmi les "blue chips" du SMI, les deux géants de la pharma se situent cependant dans le ventre mou du classement. Le SMI a gagné 12,5% depuis début 2019.

hr/ab/op/jh