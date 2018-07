Roche : Accu-Chek Solo reçoit le marquage CE

23/07/2018 | 11:57

Roche annonce avoir reçu le marquage CE pour un système de micropompe, Accu-Chek Solo, permettant une gestion ciblée du diabète.



La société pharmaceutique suisse pourra de fait lancer une commercialisation pilote en Autriche, en Pologne, en Suisse et au Royaume-Uni dans les semaines à venir.



L'Accu-Chek Solo se compose de deux parties : une petite micropompe à insuline légère et semi-jetable, et une télécommande à fonctions multiples permettant de bénéficier de conseils personnalisés de surveillance de la glycémie.





