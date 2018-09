Roche: Foundation Medicine étoffe sa gamme de tests en oncologie

Zurich (awp) - Roche salue lundi le lancement par Foundation Medicine à l'échelle mondiale d'un nouveau test pour les tumeurs solides. Le dispositif, baptisé Foundation One Liquid, s'attache à l'identification de l'ADN tumoral circulant dans le sang et constitue ainsi une option rapide et pratique pour certains patients, sur lesquels ne peuvent être prélevés suffisamment de tissus pour procéder à un test génomique.

Le nouvel outil vient s'ajouter au Foundation One CDx, basé lui sur des prélèvements de tissus et commercialisé depuis cette année aux Etats-Unis.

Roche avait jeté son dévolu en 2015 sur Foundation One, s'offrant une participation majoritaire de 57% dans le laboratoire américain pour quelque 1,2 milliard de dollars. Le mastodonte pharmaceutique rhénan s'est depuis lancé en juillet de cette année dans une opération de rachat de l'ensemble des parts manquantes et a constitué pour ce faire une enveloppe de 2,4 milliards de dollars.

La transaction avait été largement approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises. Roche a l'intention de retirer Foundation Medicine du Nasdaq, une fois l'acquisition finalisée.

jh/fr