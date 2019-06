Roche: Peter Voser se retire du conseil d'administration

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Roche enregistre le retrait de l'un de ses administrateurs. Peter Voser va quitter le conseil d'administration du laboratoire bâlois fin juin. Le sexagénaire est également président du géant de l'électrotechnique ABB, qu'il dirige à titre intérimaire depuis le départ surprise du patron Ulrich Spiesshofer, mi-avril.

Par ailleurs, Roche a procédé à deux nominations à la direction générale, indique-t-il mardi dans un communiqué. Thomas Schinecker remplacera à partir du 1er août le futur retraité Michael Heuer à la tête de la division Diagnostics. Le départ de M. Heuer avait été annoncé il y a près d'une année.

Thomas Schinecker a effectué toute sa carrière auprès de la division Diagnostics du laboratoire bâlois, où il est entré comme stagiaire en 2003 à la faveur du programme "Roche Perspectives". Il a occupé divers postes à responsabilité à Singapour, en Autriche, en Suède et aux Etats-Unis. Il est actuellement en charge de l'unité Global Business Area Centralised and Point of Care Solutions, à Rotkreuz, dans le canton de Zoug.

Stephan Feldhaus a également décidé de quitter Roche. Barbara Schädler lui succèdera le 1er octobre en qualité de responsable de la communication et membre de la direction élargie du groupe rhénan.

fr/al