Roche: Severin Schwan promet une stabilité de l'effectif en Suisse

Zurich (awp) - Le géant pharma bâlois Roche va faire face d'ici 2020 à une érosion annuelle de son chiffre d'affaires de dix milliards de francs suisses. Ce sera dû à la chute des ventes d'anciens médicaments anticancéreux. Malgré cela, le groupe ne prévoit que des réductions ponctuelles d'emplois.

L'effectif restera stable en Suisse et les activités complexes y seront maintenues, a assuré le directeur général Severin Schwan dans une interview à la NZZ am Sonntag. Les travaux de routine seront en revanche délocalisés de manière continuelle.

Comme déjà souligné à plusieurs reprises par le groupe, M. Schwas a relevé que les pertes de chiffre d'affaires seront compensées par les nouveaux produits. "Nous avons cinq, six produits anticancéreux qui ont un potentiel de plusieurs milliards", a-t-il affirmé. A cela s'ajoute un produit contre la sclérose en plaque et de nouveaux médicaments contre les maladies du sang ou les maladies nerveuses. Au total, cela compensera les pertes de chiffre d'affaires.

La numérisation est le plus gros défi auquel Roche doit faire face, a relevé son patron. Elle permettra de développer plus rapidement des médicaments. A propos du plus important marché du groupe, les Etats-Unis, M. Schwan a salué l'initiative du gouvernement de vouloir régler à nouveau le système des rabais entre assureurs et fabricants. Actuellement, les fabricants doivent souvent accepter des rabais de 30%.

S'exprimant sur le projet d'accord-cadre entre la Suisse et l'Union européenne, M. Schwan a souligné que le point le plus important pour son groupe reste la libre circulation des personnes. Roche vit de l'innovation et a besoin pour cela des meilleures têtes.

