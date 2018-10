Roche a conclu un accord de licence avec Go Therapeutics

Bâle (awp) - Roche a conclu un accord de licence avec la société américaine Go Therapeutics, qui applique de nouvelles avancées des glycoprotéines au développement de traitements anticancéreux à base d'anticorps.

Selon les termes de cet accord, Go accordera à Roche une licence exclusive mondiale pour développer et commercialiser un nouvel anticorps de ciblage glycémique.

Le géant pharmaceutique bâlois versera à Go Therapeutics un paiememt initial et à brève échéance de 9 millions de dollars (8,85 millions de francs suisses), d'après le communiqué publié mardi. Go Therapeutics pourra également recevoir jusqu'à 186 millions de dollars (182,9 millions de francs suisses) en cas d'avancées potentielles, ainsi que des redevances sur les ventes de produits futurs. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

"Nous sommes ravis de cette collaboration visant à mettre au point un traitement novateur réorientant le système immunitaire afin d'améliorer potentiellement la vie des patients atteints d'un cancer", a déclaré Constantine Theodoropulos, directeur général de l'entreprise basée dans le Massachussets, cité dans le communiqué.

