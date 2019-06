Roche : approbation au Japon pour Rozlytrek

18/06/2019 | 09:43

Roche indique que le Ministère de la Santé japonais a approuvé son Rozlytrek (entrectinib) pour le traitement d'adultes et d'enfants atteints de tumeurs solides récurrentes avancées avec gène de fusion NTRK.



Cette approbation au Japon s'appuie sur des données positives issues essentiellement de l'étude pivot de phase II STARTRK-2 montrant une réduction de plus de moitié de la tumeur, sur dix types de tumeurs différents.



Le laboratoire souligne que le gène de fusion NTRK a été identifié dans de nombreux types de tumeurs difficiles à traiter, dont celles pancréatiques, de la thyroïde, des glandes salivaires, du sein, colorectal et du poumon.



