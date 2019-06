Roche : changements au conseil et à la direction

11/06/2019 | 08:01

Roche annonce ce mardi que Peter Voser a décidé de quitter le conseil d'administration à la fin de ce mois de juin, en raison de ses fonctions de directeur général (CEO) par intérim du groupe d'ingénierie ABB.



Par ailleurs, Michael Heuer, CEO de Roche Diagnostics et membre du comité exécutif, va comme prévu quitter son poste à la fin juillet, et sera remplacé par Thomas Schinecker, l'actuel responsable des solutions centralisées et au point de service.



Enfin, Stephan Feldhaus responsable des communications groupe, a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe de santé helvétique à partir de fin septembre. Il sera remplacé par Barbara Schädler, actuellement en charge de la communication chez E.ON.



