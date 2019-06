Roche: combinaison avec Tecentriq efficace contre le cancer du poumon

Zurich (awp) - Une thérapie combinée avec l'anticancéreux de Roche Tecentriq a montré des effets positifs dans le traitement de certains types de cancer du poumon. La combinaison Tecentriq-Avastin et une chimiothérapie a montré plus d'efficacité pour des patients souffrant d'un cancer du poumon spécifique avec métastase au foie que la thérapie combinée Avastin-chimiothérapie.

Le risque de mortalité a diminué de près de moiti et près de 60% des patients ont répondu au traitement mentionné, a affirmé Roche dimanche. Une thérapie initiale avec Tecentriq, Avastin et une chimiothérapie constituent donc une nouvelle et importante option pour des patients qui ont des métastases au foie. Ce groupe de patients a de mauvaises chances de survie.

Les aspects de sécurité de la combinaison Tecentriq, Avastin et chimiothérapie correspondent aux profils de sécurité connus de chacun des médicaments pris isolément, selon Roche. Les données de l'étude de phase III IMpower 150 ont été présentées dimanche à Chicago, dans le cadre du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

