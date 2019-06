Roche : demande de la FTC pour le rachat de Spark Therapeutic

10/06/2019 | 08:16

Roche et Spark Therapeutics ont annoncé aujourd'hui avoir reçu une demande d'informations supplémentaires et de documents de la Federal Trade Commission des États-Unis (FTC) dans le cadre de son examen de l'acquisition en cours de Spark par Roche.



Il annoncent également la prolongation de l'offre publique d'achat visant les actions de Spark Therapeutics.



La publication de la deuxième demande fait partie du processus d'examen réglementaire. La deuxième demande a pour effet de prolonger le délai d'attente jusqu'à 10 jours après que Roche s'est essentiellement conformée à la deuxième demande, à moins que le délai d'attente ne soit résilié plus tôt par la FTC ou que les parties n'aient conclu un accord de durée avec la FTC.



Les parties restent attachées à la transaction et collaborent rapidement avec la FTC dans le cadre de son examen.



Suite à la deuxième demande, Roche a prolongé la période d'offre de son offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de Spark pour un montant de 114,50 USD par action. L'offre, qui devait expirer à 17 heures, heure de New York, le vendredi 14 juin 2019, a été prolongée jusqu'à 17 heures, Heure de New York, le 31 juillet 2019. Tous les termes et conditions de l'offre resteront inchangés pendant la période prolongée.



Citibank, le dépositaire de l'offre, a informé Roche que, le 7 juin 2019, à 17 heures, heure de New York, environ 8 125 931 actions de Spark avaient été valablement offert et reçu ce qui représente environ 21,1% des actions en circulation de Spark.



En outre, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a ouvert une enquête afin d'obtenir des informations complémentaires sur le projet d'acquisition de Spark par Roche.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.