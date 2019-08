Données financières (CHF) CA 2019 61 050 M EBIT 2019 21 615 M Résultat net 2019 14 389 M Dette 2019 3 426 M Rendement 2019 3,25% PER 2019 18,1x PER 2020 18,3x VE / CA2019 3,88x VE / CA2020 3,71x Capitalisation 234 Mrd Graphique ROCHE HOLDING Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROCHE HOLDING Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 307,50 CHF Dernier Cours de Cloture 271,00 CHF Ecart / Objectif Haut 16,2% Ecart / Objectif Moyen 13,5% Ecart / Objectif Bas 10,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.