Roche : données positives dans le pemphigus vulgaire

13/06/2019 | 09:44

Roche annonce des données positives pour son étude de phase III Pemphix, évaluant l'efficacité et la sécurité de son MabThera/Rituxan (rituximab) en comparaison à mycophenolate mofetil (MMF) chez les adultes atteints de pemphigus vulgaire.



'L'étude a atteint l'objectif principal et a démontré que MabThera est supérieur à MMF pour obtenir une rémission complète durable', explique le groupe de santé suisse, précisant que les objectifs secondaires ont aussi été atteints.



Ces résultats seront soumis à diverses autorités de santé, dont la FDA américaine. Maladie rare, sérieuse et potentiellement mortelle, le pemphigus vulgaire se caractérise par une boursoufflure douloureuse et progressive de la peau et des membranes muqueuses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.