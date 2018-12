Roche: feu vert de la FDA à une combinaison Tecentriq-Avastin

Zurich (awp) - Genentech, filiale locale de Roche, a décroché aux Etats-Unis une homologation en première ligne pour une combinaison de Tecentriq (atezolizumab) et d'Avastin (bevacizumab), en plus d'une chimiothérapie. Couplé au paclitaxel et au carboplatine, le traitement combiné pourra être prescrit en première ligne contre la forme non-squameuse du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), ne présentant pas d'aberrations des gènes EGFR ou ALK, précise un communiqué paru dans la nuit de jeudi à vendredi.

La décision de l'Agence sanitaire américaine (FDA) se base sur les résultats de l'une des nombreuses études cliniques - IMPower150 en l'occurrence - menées par Roche autour du Tecentriq, seul ou en combinaison.

jh/