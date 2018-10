Zurich (awp) - Novo Nordisk a trouvé de nouveaux partenaires, dont Roche, pour la distribution à partir de l'an prochain de ses stylos à insuline connectés Novopen 6 et Novopen Echo Plus. A côté du laboratoire rhénan, figurent également Dexcom et Glooko, précise un communiqué du groupe danois.

Roche se félicite dans une publication distincte de l'intégration de ces nouveaux dispositifs au sein de ses solutions de gestion du diabète, parmi lesquelles figure l'application Mysugr.

