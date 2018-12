Roche: la FDA examine en priorité le Tecentriq contre le cancer du poumon

Zurich (awp) - Roche a annoncé mercredi avoir reçu des autorités sanitaires américaines le statut de revue prioritaire pour son produit Tecentriq (atezolizumab), en combinaison avec la chimiothérapie et le carboplatin. Ce médicament pourrait être utilisé pour le traitement initial de patients souffrant d'un cancer du poumon à petites cellules au stade avancé (ES-SCLC).

Le groupe pharmaceutique anticipe une décision de la FDA sur l'homologation du produit le 18 mars 2019. La revue prioritaire est accordée à des médicaments qui présentent le potentiel d'améliorer significativement un traitement.

Le médicament est déjà homologué aux Etats-Unis et en Europe notamment pour le traitement subordonné du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique, ainsi que contre le carcinome urothélial métastatique précédemment traité ou non.

lk/ol