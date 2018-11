Roche: la FDA examine en priorité une combinaison contre le cancer du sein

Zurich (awp) - Le laboratoire Roche a décroché auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) un examen prioritaire de la combinaison expérimentale de Tecentriq et d'Abraxane pour le traitement en première ligne du cancer du sein triple négatif métastatique positif au PD-L1. La décision finale devrait tomber d'ici le 12 mars de l'année prochaine, précise mardi le géant pharmaceutique.

"Les patients ont besoin de plus d'options contre ce type de cancer du sein, particulièrement difficile a traiter", souligne la responsable médicale de Roche, Sandra Horning, citée dans le communiqué. En cas d'homologation, cette combinaison de Tecentriq (atezolizumab) et de chimiothérapie constituerait le premier traitement immunothérapeutique contre cette forme de la maladie.

La demande d'extension d'indication pour le Tecentriq a été accordée sur la base des résultats de l'étude de phase II IMPassion130, récemment présentés à l'occasion de divers congrès.

Le médicament est déjà homologué aux Etats-Unis et en Europe notamment pour le traitement subordonné du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique, ainsi que contre le carcinome urothélial métastatique précédemment traité ou non. L'Abraxane de son côté appartient à Abraxis Bioscicence, filiale de Celgene.

jh/buc