Roche: la FDA examine une extension d'indication pour le Tecentriq

Zurich (awp) - Roche voit sa demande d'examen pour une extension d'indication pour le Tecentriq (atezolizumab) acceptée par l'Agence sanitaire américaine (FDA). Le gendarme des médicaments se penchera sur l'administration de ce médicament en première ligne de traitement et en combinaison avec une chimiothérapie contre le cancer du poumon métastatique non squameux et non à petites cellules (NSCLC), chez des patients ne présentant pas d'anomalies chromosomiques des gènes EGFR ou ALK.

La décision, sur la base des résultats de l'étude de phase III IMPower130, devrait tomber d'ici début septembre.

Le mastodonte rhénan rappelle dans son communiqué jeudi mener de front pas moins de neuf études cliniques de phase III sur le Tecentriq, administré seul ou en combinaison.

jh/