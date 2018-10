Roche: la FDA homologie l'antigrippal Xofluza/Baloxavir

Zurich (awp) - L'autorité sanitaire américaine FDA a homologué l'antigrippal Xofluza (Baloxavir Marboxil) de Roche. L'autorisation est valable pour les patients âgés de 12 ans et plus et qui souffrent d'une grippe aigue sans complication a précisé Roche mercredi soir.

Le médicament qui administré oralement a montré son efficacité contre un grand nombre de virus grippaux, selon Roche. Depuis près de 20 ans, il s'agit du premier antigrippal qui mise sur un nouveau mécanisme d'efficacité et est pris en une seule dose orale par jour.

Début octobre, Roche avait indiqué que l'étude clinique de phase III baptisée "Capstone-2", "étaye le nombre croissant de preuves démontrant que baloxavir marboxil dispose du potentiel pour devenir un traitement antigrippal de premier ordre".

mk/rp