Roche: la FDA homologue Xolair en seringue prête à l'emploi

Zurich (awp) - Filiale américaine de Roche, Genentech a obtenu de l'autorité américaine de santé FDA l'autorisation de commercialiser Xolair sous forme de seringue prête à l'emploi. Le médicament est déjà homologué depuis 2016 par la FDA pour le traitement de l'asthme chez l'enfant.

Xolair est administré à des enfants entre six et onze ans qui sont traités pour de l'asthme modéré à sévère. Genentech prévoit de pouvoir offrir des seringues prêtes à l'emploi dans les doses de 75 mg/0,5 ml et 150 mg/1 ml vers la fin de l'année.

yr/rp