Roche lance un système d'imagerie médicale en partenariat avec GE Healthcare

Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique Roche a lancé, en partenariat avec GE Healthcare, un système d'imagerie médicale d'aide à la décision clinique, le "Navify Tumor Board 2.0". Les équipes cliniques multidisciplinaires disposent désormais en un seul endroit des diagnostics complets de leurs patients atteints de cancer.

Le "Navify Tumor Board 2.0", premier produit issu du partenariat des deux entreprises, est disponible en Amérique du Nord et d'autres marchés suivront prochainement, selon un communiqué publié vendredi.

En pratique, les radiologistes peuvent télécharger les dossiers de leurs patients vers un tableau de bord où sont stockés les dossiers du même patient, mais issus d'autres disciplines de l'équipe de soins de son cancer.

"Notre objectif commun est de permettre aux professionnels de la santé de prendre des décisions plus rapides et plus sûres, permettant un traitement plus personnalisé basé sur des diagnostics réellement intégrés", a déclaré Michael Heuer, directeur général de Roche Diagnostics, cité dans le communiqué.

