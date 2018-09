Roche : le Tecentriq réduit le décès du cancer du poumon

24/09/2018 | 17:09

Roche a indiqué lundi que le Tecentriq associé au pémétrexed de Lilly et à une chimiothérapie réduisait de 40% le risque d'aggravation ou de décès par rapport à une simple chimiothérapie chez les individus atteints de cancer squameux du poumon non à petites cellules.



Une étude de phase III a montré que le Tecentriq associé à une chimiothérapie réduisait le risque d'aggravation de la maladie et de décès de 40% par rapport à une simple chimiothérapie.



Si la survie globale a été prolongée de 4,5 mois, la pertinence statistique n'a toutefois pas encore été atteinte dans cette analyse intermédiaire, a indiqué Roche.



L'étude va se poursuivre comme prévu et ses résultats finaux sont attendus en 2019.





