Roche préannonce des résulats d'étude positifs sur Ocrevus

Bâle (awp) - Le laboratoire pharmaceutique Roche annonce la présentation de nouvelles données d'études sur son anticorps monoclonal Ocrevus (ocrelizumab) dans le cadre du congrès européen sur la sclérose en plaques (SEP) ECTRIMS, qui débute ce mercredi à Berlin. Celles-ci montrent qu'une instauration précoce du traitement ralentit la progression de l'invalidité sur cinq ans dans les formes récurrente et primaire progressive de la maladie.

Le traitement précoce s'est traduit chez les patients atteints de SEP récurrente par une diminution de l'activité pathologique plus tôt et une moindre progression de l'invalidité par rapport aux patients traités dans un premier temps par l'interféron bêta-1a.

Les personnes souffrant de SEP primaire progressive ont quant à elles présenté une moindre progression de l'invalidité et une atteinte moins importante des membres supérieurs par rapport aux patients ayant reçu un placebo dans un premier temps, assure le mastodonte bâlois dans un communiqué.

Les nouvelles données constituent "le plus important faisceau de preuves soutenant qu'un médicament a ralenti de manière significative la progression de l'invalidité dans la SEP primaire progressive".

Ocrevus est homologué dans près de 70 pays, notamment en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient des demandes d'autorisation de mise sur le marché sont actuellement en cours d'examen dans plus de 20 pays. En octobre 2018, plus de 70'000 patients ont été traités par l'anticorps monoclonal de Roche à travers le monde.

buc/ol