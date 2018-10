Roche précise les résultats d'IMpower130 sur le Tecentriq

Zurich (awp) - Roche confirme et précise lundi les résultats positifs de l'étude IMpower130 sur le Tecentriq (atezolizumab) en combinaison avec une chimiothérapie contre une forme de cancer du poumon, présentés en mai. Les recherches avaient déjà comblé les deux critères primaires d'évaluation établis pour cette combinaison, à savoir une prolongation de l'espérance de survie totale et de survie sans progression du cancer du poumon non à petites cellules (SNCLC) métastatique, par rapport à un traitement chimiothérapeutique seul.

La durée de survie médiane a été allongée à 18,6 mois contre 13,9 mois, tandis que le risque médian de progression de la maladie ou de décès a été repoussé à 7 mois contre 5,5 mois.

IMpower130 s'inscrit dans une gamme de huit études cliniques avancées destinées à renforcer les preuves d'efficacités du Tecentriq seul ou en combinaison contre le NSCLC. Le médicament est homologué depuis 2016 aux Etats-Unis et depuis 2017 sur le Vieux continent.

De plus amples détails sur cette étude seront dévoilés lors du congrès annuel de la Société européenne d'oncologie (Esmo), qui se tient actuellement à Munich.

jh/al