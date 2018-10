Roche présente de nouvelles données avec Entrectinib

Zurich (awp) - Roche a présenté de nouvelles données sur son candidat Entrectinib lors du congrès d'oncologie Esmo (European Society for Medical Oncology). Ces données portent sur l'étude de phase II STARTRK-2 et sur les études de phase 1 STARTRK-1 et ALKA-372-001.

Entrectinib a présenté une réduction de la tumeur (tumeurs avec fusions NTRK) dans plus de la moitié (57,4%) des cas étudiés, a précisé Roche dimanche. Des réactions objectives ont été constatées avec une dizaine de tumeurs différentes.

Citée dans le communiqué, Sandra Horning, directrice médicale de Roche, a estimé que les données montrent que le produit a le potentiel pour le traitement d'une série de sortes rares de cancers difficiles à traiter. Entrectinib pourrait redéfinir la médecine personnalisée.

Roche a acquis le candidat dans le sillage de l'acquisition d'Ignyta, à la fin de l'année passée. Diverses autorités sanitaires ont accordé aux demandes d'homologation du produit le statut de traitement prioritaire.

Récemment, Roche avait présenté des données pour le traitement d'une forme avancée de cancer du poumon non petites cellules avec fusion ROS1. Le candidat avait entraîné une réduction de la tumeur chez 77,4% des patients traités.

Le groupe bâlois prévoit de présenter aux autorités sanitaires globales les résultats des études pour le traitement de tumeurs avec fusions NTRK et du cancer du poumon non petites cellules avec fusion ROS1.

