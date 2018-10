Roche présente des données détaillées sur Tecentriq lors de l'Esmo

Zurich (awp) - Roche a mis à profit le congrès d'oncologie Esmo (European Society for Medical Oncology) pour présenter les détails de l'étude IMpassion130 avec Tecentriq. Le groupe bâlois avait déjà annoncé, en juillet, que le traitement immunothérapeutique Tecentriq (Atezolizumab) combiné à la chimiothérapie Abraxane avait amélioré les chances de non progression de la maladie chez les patients atteints d'une certaine forme de cancer du sein.

Dans son communiqué de samedi, Roche a précisé que la valeur médiane de survie sans progression de la maladie a, dans cette combinaison, atteint 7,5 et 7,2 mois pour les deux sous-groupes par rapport à 5,0 et 5,5 mois pour la chimiothérapie traditionnelle. Pour un des sous-groupes, la survie globale (overall survival) n'a pas obtenu une valeur statistique significative alors que cela a été le cas pour les autres sous-groupes.

L'étude IMpassion130 a concerné des patients traités en première ligne et qui étaient atteints de cancers du sein métastasés, localement avancés et triplement négatifs et n'étaient pas opérables.

rw/rp