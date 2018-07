Roche réalise une solide performance et relève ses prévisions

Zurich (awp) - Roche a réalisé une solide performance au premier semestre, avec une hausse supérieure aux attentes du chiffre d'affaires. Dans la foulée, le géant pharmaceutique bâlois a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année et ce, pour la deuxième fois.

La thématique des biosimilaires constitue toujours un défi central, mais la direction s'estime bien armée. "Avec nos nouveaux lancements, comme Ocrevus et Perjeta, nous disposons de deux produits solides sur le marché qui nous aident à contrer l'effet des biosimilaires", ont affirmé jeudi en choeur devant la presse le directeur général Severin Schwan et Dan O'Day, responsable de la division Pharma.

Sur les six premiers mois, le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 7% à 28,11 milliards de francs suisses. La division Pharma a vu ses ventes croître de 6% à 21,85 milliards, portées principalement par Ocrevus, contre la sclérose en plaques, et les anticancéreux Perjeta, Alecensa et Tecentriq.

De son côté, le segment Diagnostics a enregistré une hausse de 8% des revenus à 6,26 milliards, profitant d'une solide demande dans les solutions d'immunodiagnostic.

Le bénéfice d'exploitation (Ebit) de base a bondi de 10% à 11,16 milliards. Le bénéfice consolidé a progressé de 35% à 7,52 milliards, profitant, en plus de la performance, de plus faibles minorations des actifs immatériels par rapport à 2017 ainsi que de la réforme fiscale aux Etats-Unis.

Les résultats dépassent à tous les niveaux les prévisions du consensus AWP. Ce dernier tablait sur des ventes de 27,54 milliards au niveau du groupe et sur un Ebit de base de 10,34 milliards.

Pour la suite de l'exercice, Roche a relevé ses prévisions et s'attend désormais à hausse du chiffre d'affaires autour de 5%, hors effets de change. Le dividende devrait être augmenté.

Ocrevus, un lancement réussi

Au sein de la division pharma, Herceptin, MabThera/Rituxan et Avastin, les plus gros contributeurs au chiffre d'affaires, pesant chacun pour plus de 3 milliards, sont dans une situation difficile. Concurrencés par les biosimilaires, l'érosion des ventes devraient se poursuivre au deuxième semestre.

"Nous ne pouvons pas empêcher la commercialisation de ces produits, mais nous essayons d'en atténuer l'effet par le rajeunissement de notre portefeuille", a souligné M. Schwan au sujet d'Herceptin dans une téléconférence. Roche explore également des possibilités de thérapies combinées, notamment avec l'immunothérapie Tecentriq.

Toutefois, le laboratoire bâlois profite du dynamisme d'autres produits. Ainsi, l'anticancéreux Perjeta a vu ses ventes bondir, tout comme Actemra, utilisé notamment dans la polyarthrite rhumatoïde. Indiqué pour la sclérose en plaques (SEP), Ocrevus a dépassé le milliard de revenus au premier semestre. M. Schwan a estimé qu'il s'agissait du "meilleur lancement" de l'histoire de la société.

Les anticancéreux Tecentriq et Alecensa ont également vu leurs ventes progresser largement. "Grâce à la demande très forte, ne cessant d'augmenter, pour nos nouveaux médicaments, nous sommes sur la bonne voie pour renouveler notre portefeuille", s'est félicité M. Schwan.

Par régions, les ventes de la division Pharma ont progressé de 15% aux Etats-Unis, hors effets de change, tandis qu'elles ont reculé de 8% en Europe et sont restées stables au Japon. Le secteur international a vu son chiffre d'affaires progresser de 5%.

La croissance du chiffre d'affaires indique que le frein des biosimilaires est plutôt modéré, note la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Toutefois, si le marché américain, qui a jusqu'ici bien résisté, se tourne vers les biosimilaires au deuxième semestre, le recul pourrait s'aggraver.

A 11h33, le titre Roche prenait 2,1% à 243,50 francs suisses à la Bourse suisse, dans un SMI en hausse de 1,26%.

