Roche: recommandation de l'UE pour Venclyxto et rituximab

Zurich (awp) - Le Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP) recommande une modification dans la terminologie de l'autorisation de commercialiser le Venclyxto (venetoclax). Ce médicament doit pouvoir être prescrit à l'avenir en combinaison avec le rituximab - et non plus en monothérapie - pour le traitement en seconde ligne contre la leucémie lymphoïde chronique (LLC), indique le comité consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans ses considérants vendredi.

Le venetoclax a été développé par Genentech, filiale de Roche, en collaboration avec AbbVie. Il est commercialisé depuis son homologation au printemps 2016 aux Etats-Unis en commun par les deux partenaires et hors Etats-Unis par AbbVie seul. Le traitement en monothérapie avait obtenu l'aval du régulateur européen en décembre 2016.

Le rituximab, propriété de Roche, est distribué de longue date sous les appellations Mabthera et Rituxan.

jh/al