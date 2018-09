Roche: recommandation de l'UE pour le RoActemra contre l'arthrite juvénile

Zurich (awp) - Le Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé l'homologation en formulation sous-cutanée de RoActemra (tocilizumab), un médicament de Roche utilisé pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique systémique (Ajis) chez des enfants âgés d'un an et plus, a annoncé vendredi le géant pharmaceutique.

RoActemra peut-être administré seul ou en combinaison avec methotrexate (MTX). En 2011, la Commission européenne avait homologué la formulation intraveineuse de RoActemra auprès des patients de 2 ans et plus souffrant d'Ajis, détaille le communiqué.

L'arthrite juvénile idiopathique systémique (Ajis) est une maladie auto-inflammatoire qui provoque un gonflement des articulations. Les enfants atteints de cette maladie peuvent avoir de la fièvre et des éruptions cutanées. Par ailleurs, leurs articulations et d'autres parties de leur corps peuvent être enflées. Le traitement peut durer plusieurs années.

lk/al