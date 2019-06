Roche : résultats d'étude positifs dans le lupus néphrétique

11/06/2019 | 09:44

Roche fait part de résultats positifs pour son étude Nobility, un essai clinique de phase II évaluant la sécurité et l'efficacité de Gazyva (obinutuzumab) chez les adultes atteints de lupus néphrétique proliférant.



L'étude a atteint son objectif principal, ayant démontré une efficacité renforcée en combinaison avec le standard de soin, par rapport à placebo plus standard de soin seul, mais aussi ses objectifs secondaires clés.



Le groupe de santé helvétique souligne qu'il n'y a actuellement aucun traitement approuvé par la FDA des Etats-Unis dans le lupus néphrétique, maladie sévère et potentiellement mortelle résultant d'une inflammation des reins.



