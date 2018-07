Roche: résultats positifs d'une étude de phase II sur la DMLA

San Francisco (awp) - Filiale américaine de Roche, Genentech a annoncé des résultats positifs d'une étude de phase II pour le traitement de patients atteints de dégénérescence maculaire humide liée à l'âge (DMLA). Genentech a développé un implant oculaire de la grosseur d'un grain de riz et qui permet au patient de ne pas devoir recourir à l'oculiste durant six mois et plus.

L'implant peut être réapprovisionné avec le médicament pour les yeux Ranibizumag, directement dans l'oeil. La majorité des patients participants à l'étude a tenu six mois ou plus dans devoir faire remplir à nouveau l'implant, a affirmé Genentech mercredi soir. Cela leur a évité d'avoir recours à une injection dans l'oeil tous les mois. La DMLA est la principale cause de cécité parmi les personnes âgées de plus de 60 ans aux Etats-Unis.

jb/rp