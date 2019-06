Roche : revue prioritaire pour MabThera/Rituxan chez l'enfant

12/06/2019 | 10:00

Roche annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a octroyé une revue prioritaire à son MabThera/Rituxan (rituximab), chez les enfants atteints de deux troubles rares des vaisseaux sanguins.



Le médicament sera revu, en combinaison avec des glucocorticoïdes, dans le traitement de la granulomatose avec polyangéite et de la polyangiite microscopique, deux maladies potentiellement mortelles chez les enfants âgés de deux ans et plus.



MabThera/Rituxan en combinaison avec des glucocorticoïdes est la seule thérapie approuvée par la FDA chez les adultes pour ces deux formes rares de vascularite. En cas d'approbation, il s'agirait de la première indication pédiatrique pour MabThera/Rituxan.



