Roche: un premier biosimilaire du Mabthera/Rituxan homologué aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Roche fait désormais face à la concurrence d'un premier biosimilaire de son traitement oncologique Mabthera/Rituxan (rituximab) aux Etats-Unis également. L'Agence sanitaire américaine (FDA) a homologué mercredi la version alternative développée par Celltrion et baptisée Truxima.

Le gendarme sanitaire américain rappelle dans un communiqué que le rituximab est produit et commercialisé depuis le mois de novembre 1997 par Genentech, filiale locale de Roche, aux Etats-Unis.

En retard sur son homologue européenne dans ce domaine, la FDA a mis sur pied un "Plan d'action biosimilaire" destiné à faciliter l'arrivée de ces préparations biologiques alternatives sur le marché. "Notre objectif et de promouvoir une compétition susceptible d'élargir l'accès des patients à d'importants traitements", indique le patron de l'agence, Scott Gottlieb, cité dans le communiqué.

Le biosimilaire de Celltrion pourra être prescrit contre diverses formes de lymphome non-hodgkinien. A l'instar du Rituxan, le Truxima sera soumis à un avertissement (boxed warning) sur une palette de risques inhérents à son administration, dont certains peuvent s'avérer fatals.

Le feu vert de la FDA survient de manière plus précoce qu'attendu par Roche, qui anticipait en octobre une décision en ce sens au plus tôt dans le courant du premier semestre de l'an prochain. Sur les six premiers mois de cette année, les recettes du Mabthera/Rituxan avaient fondu de 11% à 2,71 milliards de francs suisses, sous l'impact de la concurrence des biosimilaires en Europe essentiellement.

jh/ck