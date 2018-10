Roche : Oddo BHF toujours neutre après les trimestriels

17/10/2018 | 10:53

Malgré un nouveau 'bon trimestre' pour Roche, Oddo BHF indique ce jour maintenir sa recommandation neutre sur le titre du groupe pharmaceutique, anticipant une année 2019 'qui s'annonce difficile'.



'Roche va être confronté en 2019 à l'arrivée des biosimilaires aux USA et cela aura un impact sur la croissance top line mais également sur les marges du groupe', explique Oddo BHF.



Le broker maintient par ailleurs son objectif de cours de 267 francs suisses.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.