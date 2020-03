Le coronavirus affecte les assemblées générales

Données financières (CHF) CA 2020 62 637 M EBIT 2020 23 208 M Résultat net 2020 15 158 M Trésorerie 2020 2 031 M Rendement 2020 2,92% PER 2020 18,3x PER 2021 17,2x VE / CA2020 4,32x VE / CA2021 4,08x Capitalisation 273 Mrd Graphique ROCHE HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROCHE HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 349,18 CHF Dernier Cours de Cloture 320,90 CHF Ecart / Objectif Haut 24,6% Ecart / Objectif Moyen 8,81% Ecart / Objectif Bas -27,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Severin Schwan Chief Executive Officer & Executive Director Christoph Franz Chairman Alan Hippe Chief Financial & Information Technology Officer John Irving Bell Non-Executive Director Andreas Oeri Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ROCHE HOLDING AG 3.06% 284 993 JOHNSON & JOHNSON -4.01% 357 242 ROCHE HOLDING AG 2.20% 284 993 MERCK AND COMPANY -13.00% 200 695 NOVARTIS -11.78% 191 839 PFIZER, INC. -10.98% 190 284