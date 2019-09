Roche: des données étayent l'efficacité d'Alecensa contre le cancer du poumon

Zurich (awp) - Les données d'une étude ont confirmé l'efficacité de l'anticancéreux Alecensa de Roche, a indiqué Roche samedi dans le cadre du congrès oncologique ESMI à Barcelone. L'étude a montré l'avantage du médicament en premier recours pour le traitement de patients atteints de cancer du poumon ALK positif à non petites cellules. Les patients ont survécu près de trois ans sans aggravation de la maladie, a précisé le groupe bâlois.

Les données proviennent de la base de données Flatiron. Roche avait racheté ce fournisseur de logiciels en 2018 pour près de 2 milliards de dollars. Flatiron évalue, via une coopération avec plus de 265 cliniques oncologiques et entreprises pharma, les données de millions de patients. Cela doit permettre des traitements meilleurs et plus efficients.

hr/rp