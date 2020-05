Roche et Gilead lancent une phase III conjointe contre la Covid-19

Zurich (awp) - Les laboratoires Roche et Gilead conjuguent leurs forces et leurs portefeuilles pour soulager les patients atteints de la pneumonie Covid-19 sous sa forme sévère. Les deux mastodontes pharmaceutiques évalueront une combinaison de l'Actemra/Roactemra déjà commercialisé par le groupe rhénan et du remdesivir expérimental de son homologue américain, à l'aune du seul remedesivir associé à un placebo.

Baptisé Remdacta, ce volet de recherche doit débuter en juin et recruter quelque 450 patients, aux Etats-Unis, au Canada et en Europe notamment, précise un communiqué publié jeudi.

Roche rappelle mener parallèlement une évaluation clinique avancée, nommée Covacta, de son Actemra/Rocatemra en plus du traitement standard, comparé au traitement standard accompagné d'un placebo, sur les patients hospitalisés présentant la forme grave de la Covid-19.

jh/al