Roche: l'UE homologue un mode d'administration accéléré de l'Ocrevus

Zurich (awp) - Roche a obtenu de la Commission européenne le feu vert à une administration accélérée de son Ocrevus (ocrelizumab) contre la sclérose en plaques. Le temps de perfusion pourra subséquemment être ramené à deux heures - contre trois heures et demi jusqu'ici - deux fois par année, souligne le laboratoire rhénan dans un communiqué jeudi.

La décision du régulateur européen repose sur les conclusions de l'étude Ensemble plus, démontrant une fréquence et une intensité comparable des réactions liées à la perfusion sur deux ou trois heures et demi. Roche assure que plus de 98% de ces réactions se sont résorbées d'elles-mêmes sans complication et qu'aucune d'entre elles n'a menacé la vie des patients.

