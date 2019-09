Roche: résultats cliniques précoces encourageants pour Tecentriq-Avastin

Zurich (awp) - Congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale (Esmo) oblige, Roche présente vendredi de nouvelles données cliniques précoces sur une combinaison en première ligne de son anticancéreux à large spectre Tecentriq (atézolizumab) et de son moteur de ventes vieillissant Avastin (bévacizumab) contre le cancer du foie.

Le laboratoire assure dans un extrait de sa présentation du jour avoir observé en étude de phase Ib une réduction de près de moitié du risque progression de la maladie ou de décès par rapport à l'administration du Tecentriq seul, chez des patients atteints de carcinome hépatocellulaire non résécable.

Une réponse complète au traitement a été observée chez 12% des patients, mais il demeure prématuré d'extraire une durée médiane de réponse.

Roche rappelle au passage avoir décroché l'an dernier auprès de l'Agence alimentaire et sanitaire (FDA) étasunienne un statut de percée thérapeutique pour cette combinaison dans cette indication et mener actuellement une phase III comparative avec le Nexavar (sorafénib) des concurrents Bayer et Onyx Pharmaceuticals.

L'anticorps monoclonal est déjà homologué aux Etats-Unis et en Europe contre diverses formes du cancer du poumon, de la vessie ou du sein. Les revenus du Tecentriq, en progression rapide, ont atteint sur les six premiers mois de l'année 782 millions de francs suisses.

De nombreuses autres recherches sont en cours ou planifiées dans une volée d'autres indications en oncologie, concernant notamment les poumons, les zones périgénitales, la peau, les seins, le tube digestif ou encore la tête et le cou.

