Roche Holding AG : De retour sur un niveau important 28/07/2020 | 09:43 achat En cours

Cours d'entrée : 322.8CHF | Objectif : 342CHF | Stop : 308CHF | Potentiel : 5.95% La zone de soutien en données quotidiennes des 309.7 CHF pourrait faciliter l'amorce d'un rebond pour Roche Holding AG.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 342 CHF. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 308.7 CHF, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 309.7 CHF, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 308.7 CHF.

Points faibles Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.35 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ROCHE HOLDING AG 2.12% 297 569 JOHNSON & JOHNSON 0.90% 387 499 PFIZER, INC. -3.88% 208 528 MERCK & CO., INC. -13.22% 199 227 NOVARTIS AG -15.27% 186 429 ABBVIE INC. 9.74% 171 229 NOVO NORDISK A/S 10.45% 157 312 AMGEN INC. 5.22% 149 209 ASTRAZENECA PLC 13.68% 146 219 ELI LILLY AND COMPANY 22.12% 145 485 SANOFI -0.56% 131 383

Données financières CHF USD EUR CA 2020 62 229 M 67 836 M 57 798 M Résultat net 2020 15 278 M 16 655 M 14 190 M Tréso. nette 2020 3 554 M 3 874 M 3 301 M PER 2020 18,7x Rendement 2020 2,90% Capitalisation 279 Mrd 304 Mrd 259 Mrd VE / CA 2019 VE / CA 2020 4,42x Nbr Employés 97 735 Flottant 82,8% Prochain événement sur ROCHE HOLDING AG 27/07/20 American Society of Retina Specialists Meeting Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 380,35 CHF Dernier Cours de Cloture 320,65 CHF Ecart / Objectif Haut 30,0% Ecart / Objectif Moyen 18,6% Ecart / Objectif Bas 1,36% Dirigeants Nom Titre Severin Schwan Chief Executive Officer & Executive Director Christoph Franz Chairman Alan Hippe Chief Financial & Information Technology Officer Paul Bulcke Non-Executive Director André S. Hoffmann Vice Chairman