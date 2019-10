Roche : La valeur du jour en Europe ROCHE au plus haut grâce à une santé de fer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Roche progresse de 0,63% à 289,40 francs suisses après avoir atteint plus tôt 291 francs suisses, soit son nouveau plus haut historique. Le laboratoire pharmaceutique a relevé ses prévisions de ventes annuelles dans le sillage de la publication d'un chiffre d'affaires neuf mois robuste. Le groupe suisse prévoit désormais une croissance de ses ventes dans le haut de la fourchette à un chiffre, à taux de changes constants, alors qu'il tablait en juillet sur une progression comprise entre le milieu et le haut de cette fourchette. Le bénéfice par action devrait croître dans les mêmes proportions.Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Roche a atteint 46,066 milliards de francs suisses, en hausse de 9 % et de 10 % à taux de change constant. La principale division du groupe, la Pharma, a vu ventes progresser de 12 % à taux de change constant à 36,559 milliards grâce aux ventes de ses médicaments les plus récents, dont Ocrevus, Hemlibra, Tecentriq et Perjeta.Roche a également souligné les bonnes ventes en Chine de ses traitements anticancéreux Avastin, Herceptin et Rituxan. L'enjeu est d'importance. Ces médicaments étaient des blockbusters aux Etats-Unis et en Europe jusqu'à ce qu'ils tombent, ou s’apprêtent à tomber, dans le domaine public.Jefferies a salué un chiffre d'affaires neuf mois supérieure d'1 % au consensus et la révision à la hausse des prévisions, même si le broker s'y attendait. Il a relevé sa propre prévision de bénéfice par action 2019, désormais 6 % supérieure à celle du consensus. Roche reste la valeur préférée de l'analyste au sein du secteur en Europe. Raison pour laquelle sa recommandation a été confirmée à Achat avec un objectif de cours inchangé à 330 francs suisses.