Roche : La valeur du jour en Europe ROCHE va lancer un nouveau traitement aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Roche progresse de 0,6 % à 301,9 francs suisses, soutenu par une bonne nouvelle. La FDA a autorisé la commercialisation de son anticancéreux Tecentriq associé à la chimiothérapie pour le traitement initial d'une forme du cancer du poumon. L'enjeu est d'importance tant la demande est forte pour cette maladie. Le Tecentriq est l'un des principaux traitements innovants du groupe qui a dû abandonner dans le domaine public aux Etats-Unis et en Europe ses traitements anticancéreux Avastin, Herceptin et Rituxan.Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Roche a atteint 46,066 milliards de francs suisses, en hausse de 9 % et de 10 % à taux de change constant. La principale division du groupe, la Pharma, a vu ventes progresser de 12 % à taux de change constant à 36,559 milliards grâce aux ventes de ses médicaments les plus récents, dont Ocrevus, Hemlibra, Tecentriq et Perjeta.Tecentriq n'est pas le seul traitement porteur de Roche contre le cancer du poumon.En août dernier, la FDA avait déjà approuvé la mise sur le marché du Rozlytrek (entrectinib), un traitement du cancer du poumon. Dans le détail, le Rozlytrek a été autorisé par les Etats-Unis pour le traitement du cancer du poumon métastasé non à petites cellules.En 2018, Roche a investi 11 milliards de francs suisses en R&D et a réalisé un chiffre d'affaires de 56,8 milliards de francs suisses.