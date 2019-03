Roche Holding Ltd. : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 22/03/2019 | 11:31 achat En cours

Cours d'entrée : 271.5CHF | Objectif : 280.5CHF | Stop : 266.6CHF | Potentiel : 3.31% La valeur Roche Holding Ltd. est enfermée au sein d'un trading range. Cette phase de distribution doit laisser place au retour d'une tendance affirmée.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 280.5 CHF. Graphique ROCHE HOLDING LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 243.4 CHF.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 277.2 CHF. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.94 fois le CA de la société, est relativement élevée. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ROCHE HOLDING LTD. 11.20% 234 784 JOHNSON & JOHNSON 7.01% 367 729 NOVARTIS 10.85% 239 412 PFIZER -2.98% 235 119 MERCK AND COMPANY 8.56% 214 112 ELI LILLY AND COMPANY 10.88% 132 855 AMGEN -1.43% 119 409 SANOFI 5.39% 113 234 ASTRAZENECA 11.10% 108 383 GLAXOSMITHKLINE 5.02% 102 312 NOVO NORDISK 15.69% 100 508

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (CHF) CA 2019 59 443 M EBIT 2019 20 104 M Résultat net 2019 13 200 M Dette 2019 2 695 M Rendement 2019 3,31% PER 2019 16,86 PER 2020 16,44 VE / CA 2019 3,97x VE / CA 2020 3,75x Capitalisation 233 Mrd Prochain événement sur ROCHE HOLDING LTD. 21/03/19 Kepler Cheuvreux Swiss Seminar Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 274 CHF Ecart / Objectif Moyen 1,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Severin Schwan Chief Executive Officer & Executive Director Christoph Franz Chairman Alan Hippe Chief Financial & Information Technology Officer John Irving Bell Non-Executive Director Andreas Oeri Independent Non-Executive Director