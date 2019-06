Roche : a présenté des données pour le cancer du poumon

03/06/2019 | 09:00

Roche a annoncé que le Tecentriq en association avec Avastin et une chimiothérapie pour le traitement initial des personnes atteintes d'un type spécifique de cancer du poumon métastatique présente des données positives chez les patients présentant des métastases au foie.



Ces données ont été présentées hier lors de la réunion annuelle de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology).



La Food and Drug Administration américaine a approuvé Tecentriq en décembre 2018 en association avec Avastin, le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement de première intention des adultes atteints de CPNPC métastatique non squameux sans aberrations tumorales génomiques EGFR ou ALK. Cette approbation était basée sur des données positives du groupe B de l'étude de phase III IMpower150.



' Nous sommes heureux de présenter les résultats positifs de l'étude de phase III IMpower150, qui montrent des avantages pour les personnes présentant des métastases hépatiques de base, une population dont le pronostic de survie est pire ', a déclaré Sandra Horning, MD, médecin en chef de Roche et responsable du produit mondial.



' Le traitement initial avec Tecentriq, Avastin et la chimiothérapie pourraient représenter une nouvelle option importante pour les personnes présentant des métastases hépatiques initiales, leur risque de décès ayant été réduit de près de moitié et 60% ayant répondu au traitement d'association '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.