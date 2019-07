Roche : extension du Global Access Program

22/07/2019 | 07:57

Roche annonce l'extension du Global Access Program de manière à inclure, outre le VIH, la tuberculose, l'hépatite B et l'hépatite C, et le papillomavirus humain (HPV) pour les pays à revenu faible ou intermédiaire les plus durement touchés par ces maladies.



Le groupe de santé explique que cette extension souligne son engagement à améliorer l'accès à des ressources d'un bon rapport coût-efficacité, à intensifier des programmes et à contribuer à l'élimination de maladies dans les régions où les besoins sont les plus importants.



'Grâce à des options thérapeutiques efficaces contre ces agents infectieux et à un meilleur accès aux diagnostics pour les patients, la détection précoce peut contribuer à sauver des vies et à alléger les souffrances', déclare Michael Heuer, CEO de Roche Diagnostics.



