Roche : résultat de l'étude de phase III du Xofluza

04/06/2019 | 08:03

Roche annonce qu'une étude de phase III a montré que Xofluza (baloxavir marboxil) était efficace pour prévenir l'infection grippale.



Par rapport au placebo, le traitement par Xofluza a considérablement réduit le risque de développer une grippe après une exposition à une personne infecté. Les données de l'étude de phase III Blockstone seront soumises aux autorités de santé du monde entier.



De plus, Xofluza a été bien toléré et aucun signal d'innocuité n'a été identifié. Les résultats complets de l'étude Blockstone seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale.



'Cette étude positive de phase III s'ajoute aux données cliniques existantes sur Xofluza, et est la première à montrer qu'un traitement unique par Xofluza a réduit la probabilité que les personnes vivant avec une personne infecté développent la grippe', a déclaré Sandra Horning, Médecin en chef et responsable du développement mondial des produits.



Xofluza est actuellement approuvé au Japon pour le traitement de l'influenza de types A et B chez les enfants, les adolescents et les adultes, et aux États-Unis d'Amérique pour le traitement de l'influenza aiguë non compliquée chez les personnes de plus de 12 ans.



