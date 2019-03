Rocket Internet SE : Pression acheteuse 14/03/2019 | 09:14 achat En cours

Cours d'entrée : 23.36€ | Objectif : 26€ | Stop : 22€ | Potentiel : 11.3% Le retour des volumes et de la volatilité marquent théoriquement le point de départ d'une impulsion haussière pour Rocket Internet SE. La hausse devrait se poursuivre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 26 €. Graphique ROCKET INTERNET SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 23.84 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 47.92 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 25 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ROCKET INTERNET SE 15.16% 4 012 ALIBABA GROUP HOLDING 31.83% 467 879 JD.COM 34.40% 40 301 MEITUAN DIANPING --.--% 35 908 EBAY INC. 29.89% 33 357 PINDUODUO INC 11.90% 28 958 MERCADOLIBRE 73.44% 22 960 SHOPIFY INC (US) 48.44% 22 687 RAKUTEN INC 32.26% 12 121 TRADE DESK INC 76.81% 9 043 USS CO., LTD. 8.90% 5 529

Données financières (€) CA 2018 45,5 M EBIT 2018 -155 M Résultat net 2018 1 739 M Trésorerie 2018 2 248 M Rendement 2018 - PER 2018 47,92 PER 2019 VE / CA 2018 28,5x VE / CA 2019 27,9x Capitalisation 3 544 M Prochain événement sur ROCKET INTERNET SE 04/04/19 Année 2018 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 29,9 € Ecart / Objectif Moyen 28% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Oliver Samwer Chief Executive Officer Marcus Englert Chairman-Supervisory Board Johannes Bruder Chief Operating Officer Ronny Rentner Chief Technology Officer Norbert Lang Deputy Chairman-Supervisory Board